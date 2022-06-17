В Гурьевском районе мужчина украл 500 кг арматуры

Полтонны металлической арматуры пропало с земельного участка в поселке Малое Лесное. Сотрудники уголовного розыска отыскали подозреваемого. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, на записи с камер видеонаблюдения, установленных рядом с местом происшествия, удалось рассмотреть автомобиль вероятного преступника.

«Владельцем машины оказался 40-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Мужчину доставили в отдел полиции. Он уже дал признательные показания. Установлено, что злоумышленник вывез арматуру на своем «Фольксвагене», после чего продал похищенное знакомому». – говорится в сообщении пресс-службы.

Возбуждено уголовное дело.