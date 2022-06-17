Более 50 детей с нарушением слуха приняли участие в слете молодых художников в Зеленоградске

. Фото: Правительство Калининградской области

В Зеленоградске в слете молодых художников с нарушением слуха поучаствовали более 50 детей и подростков. Мероприятие это провели за счет средств областного гранта.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, гостями слета также стали воспитанники центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, ребята из организации «Наш дом» и студенты музыкального колледжа имени Рахманинова.

Дети рисовали пейзажи в парке на Тортилином пруду и Спасо-Преображенский собор.

Организаторы второго слета отметили, что в прошлом году он проходил в Светлогорске. Тогда ребят обучали именитые художники из «большой России». Четверым участникам рекомендовали поступить в академию в Москве.