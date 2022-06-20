В Гвардейске пройдет акция по сбору донорской крови

. Фото: Станция переливания крови Калининградской области

В понедельник, 20 июня, в Гвардейске врачи проведут акцию по сбору донорской крови. Сдать кровь можно будет в ДК на ул. Юбилейная, 4. Уже 22 июня аналогичное мероприятие проведут в Советске. На этот раз будет задействован мобильный пункт забора крови, он расположится на Площади Ленина.

- Без крови и ее компонентов лечение многих пациентов было бы затруднительно. В результате нашей работы больницы Калининградской области практически на 100 процентов обеспечены продукцией станции переливания крови, и благодаря этому больные быстрее идут на поправку, а некоторые и справляют свой второй день рождения, - говорит руководитель областной Станции переливания крови Нина Кабанчук.

Напомним, 14 июня масштабная акция по сбору крови прошла в Калининграде. Тогда в мероприятии приняли участие 124 добровольца, 77 из которых сдали кровь как раз в мобильном центре. Банк донорской крови региона пополнился почти на 56 литров цельной донорской крови.

Для участия в донорской акции при себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ с регистрацией в регионе.