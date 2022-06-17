На мужчину, избившего девочку в Славске, завели уголовное дело

Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который избил 10-летнюю девочку в Славске. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Уголовное дело возбуждено по статье «Побои».

«Проводиться необходимый комплекс следственных действий, потерпевшей выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу», - отметили в полиции.

Инцидент случился в Славске в понедельник, 13 июня. Вечером в подъезде дома на ул. Советской 50-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил девочку.

По данным прокуратуры, мужчина нанес 10-летней девочке не менее двух ударов в область лица и тела.