Автобус №18 поедет по другим улицам с 20 июня

С 20 июня вносятся частичные изменения в автобусный маршрут №18 в Калининграде (ул. Катина – Прибрежный). Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«При следовании от конечного остановочного пункта «ул. Лейтенанта Катина» по проспекту Мира будет проходить без заезда на улицу Ковальчук и проспект Победы», - говорят в мэрии.

Власти связывают изменения с «проведенным мониторингом в целях улучшения оказания транспортных услуг населению, соблюдения условий безопасности пассажирских перевозок».