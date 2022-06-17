На улице Судостроительной снова меняется движение транспорта

Изменения в сразу шесть автобусных маршрутов вносятся в связи с очередным этапом капитального ремонта улицы Судостроительной.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 20 июня автобусы поедут:

- по маршруту № 39 «ул. Аксакова – ул. П. Морозова» при движении из центра города: по ул. Судостроительной, ул. Батальной, ул. Судостроительной, ул. Киевской и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении: по ул. Коммунистической, ул. Судостроительной, ул. Батальной, ул. Судостроительной и далее согласно существующей схеме движения;

- по маршруту № 72 «мкр. Чкаловск – завод «Янтарь» при движении к конечному остановочному пункту «завод «Янтарь»: по ул. Муромской, ул. Судостроительной, ул. Батальной, ул. Судостроительной, ул. Киевской и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении: по ул. Коммунистической, ул. Судостроительной, ул. Батальной, ул. Судостроительной и далее согласно существующей схеме движения;

- по маршруту №16 «завод «Янтарь» - ул. О. Кошевого» при движении к конечному остановочному пункту «завод «Янтарь»: по ул. Инженерной, Батальной, Киевской и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении: по ул. Киевской, ул. Беговой, ул. Беговой, ул. Коммунистической, ул. Киевской, ул. Батальной, ул. Инженерной и далее согласно существующей схеме движения;

- по маршруту №37 «СНТ «Чайка» - ул. О. Кошевого» при движении к конечному остановочному пункту «ул. О. Кошевого»: по ул. Батальной, ул. Инженерной, ул. Киевской и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении: по ул. Киевской, ул. Инженерной, ул. Батальной и далее согласно существующей схеме движения;

- по маршруту №5 (ул. О. Кошевого – силикатный завод (мкрн А. Космодемьянского) при движении в центр города: по ул. Батальной, ул. Инженерной, ул. Киевской и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении: по ул. Киевской, ул. Инженерной, ул. Батальной и далее согласно существующей схеме движения;

- по маршруту №8 (ул. О. Кошевого – силикатный завод (мкрн А. Космодемьянского) при движении в центр города: по ул. Батальной, ул. Инженерной, ул. Киевской и далее согласно существующей схеме движения. В обратном направлении: по ул. Киевской, ул. Инженерной, ул. Батальной и далее согласно существующей схеме движения.