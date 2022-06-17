В Калининграде задержали квартирного вора, он платил в магазине чужой картой

В Калининграде на улице Радистов из квартиры вынесли телевизор, планшет, мобильный телефон и другие ценные вещи. Преступник хотел взять и микроволновку, но бросил ее во дворе дома. Полицейские установили, что злоумышленник проник в квартиру, разбив окно. Вскоре мужчину задержали.

«Оказалось, что 41-летний калининградец расплатился украденной картой за покупки на сумму 300 рублей в одном из магазинов», - говорится в сообщении пресс-служба регионального УМВД.

Часть похищенного имущества была обнаружена и изъята по месту временного проживания злоумышленника.

Возбуждено уголовное дело.