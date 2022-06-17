Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество17 июня 2022 17:10

В Калининградской области провели учения пожарного поезда

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: Пресс-служба КЖД

В Калининградской области прошли учения по отработке навыков ликвидации ЧС и взаимодействия сотрудников подразделений железной дороги. По легенде учений на станции Луговое Новое загорелась цистерна с топливом, находившаяся в составе поезда.

Как сообщает пресс-служба КЖД, на место условного происшествия оперативно прибыли расчеты пожарного и восстановительного поездов, медики, спасатели и другие структуры.

В кратчайшие сроки были устранены последствия происшествия. Учения прошли по плану.