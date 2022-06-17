В Катаре хотят построить мечеть с использованием янтаря из Калининградской области

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Калининградский янтарный комбинат готов поучаствовать в строительстве янтарной мечети в Катаре, переговоры уже ведутся. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на гендиректора янтарного комбината Михаила Зацепина. Заявление он сделал на проходящем в Светлогорске международном экономическом форуме янтарной отрасли.

«Сейчас активизировались страны Персидского залива - Бахрейн, Кувейт, Катар, Ирак, Саудовская Аравия, ОАЭ. Мы с ними ведем очень плотные переговоры: не просто переговоры, а уже есть первые контракты. Интерес очень большой. Мы планируем в одной из стран Персидского залива вместе с коллегами построить янтарную мечеть на примере янтарной комнаты - это в Катаре», - сказал Михаил Зацепин.

В пресс-службе янтарного комбината отметили, что речь идет пока только о намерении, а не о свершившемся факте.