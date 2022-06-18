Рекультивация свалок в Черняховске и Советске завершится в декабре 2022 года

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Фото: Александр КАТЕРУША
Работы по рекультивации свалок в Черняховске и Советске, начатые в ноябре 2021, завершатся в декабре 2022. Как сообщили в минприроды Калининградской области, следующие в очереди на проведение работ по рекультивации – свалки в Гусеве и Светлом.
«По объекту в Гусеве разработана проектно-сметная документация, 25 марта этого года получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, проводимой Росприроднадзором. 16 июня 2022 года направлена заявка в Минприроды России на выделение субсидии из федерального бюджета и проведение работ по разработке проектно-сметной документации», - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что по свалке мусора в Светлом разрабатывается проектно-сметная документация.
Кроме того, заключены три договора на выполнение работ по разработке документации по рекультивации свалок в Мамоново, Славске и Краснознаменске.