Рекультивация свалок в Черняховске и Советске завершится в декабре 2022 года

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Работы по рекультивации свалок в Черняховске и Советске, начатые в ноябре 2021, завершатся в декабре 2022. Как сообщили в минприроды Калининградской области, следующие в очереди на проведение работ по рекультивации – свалки в Гусеве и Светлом.

«По объекту в Гусеве разработана проектно-сметная документация, 25 марта этого года получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, проводимой Росприроднадзором. 16 июня 2022 года направлена заявка в Минприроды России на выделение субсидии из федерального бюджета и проведение работ по разработке проектно-сметной документации», - говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что по свалке мусора в Светлом разрабатывается проектно-сметная документация.

Кроме того, заключены три договора на выполнение работ по разработке документации по рекультивации свалок в Мамоново, Славске и Краснознаменске.