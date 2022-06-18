Капремонт ул. Рабочей в Пионерском завершат на месяц раньше

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Набранные темпы дорожного строительства по улице Рабочей позволяют завершить капремонт на месяц раньше сроков – к сентябрю этого года. Об этом сообщил вице-премьер Александр Рольбинов.

Капитальный ремонт улицы Рабочей включает участок в сторону Светлогорска от новой трассы к порту до границ Пионерского. Его протяжённость составляет 2,4 километра.

На объекте уже выполнены работы по укладке нижнего слоя асфальтобетона трассы, и в ближайшее время будет уложен верхний слой. Произведены дополнительные работы по устройству дождевой канализации.

«Также на двухполосной магистрали обустраивают тротуары и велодорожку, которая является неотъемлемой частью первой очереди маршрута по территории Приморской рекреационной зоны Калининградской области вдоль Балтийского побережья», - добавили в пресс-службе регионального правительства.

Общая стоимость работ по капремонту составляет почти 350 млн рублей.