В Гвардейском районе полицейские задержали угонщиков

В Гвардейском районе сотрудники ГИБДД в ходе профилактического рейда остановили на трассе в районе пос. Истровка «Фольксваген». В ходе разговора с водителем и пассажиром сотрудники ДПС выяснили, что машина не принадлежит ни одному из них, а находившийся за рулем мужчина и вовсе был пьян. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские определили владельца транспорта - 65-летнего жителя Гвардейского района. Когда с ним связались стражи порядка, мужчина был уверен, что машина стоит в гараже. Узнав о пропаже, пенсионер написал заявление в полицию.

Оперативники уголовного розыска установили личность угонщиков. Ими оказались двое молодых людей в возрасте 22 и 25 лет, один из которых приходится родственником потерпевшему. На угонщиков завели уголовное дело.