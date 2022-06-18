В Гусеве объявили в розыск пропавшую 14-летнюю девушку

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Полиция Гусева объявила в розыск 14-летнюю Веронику Хорунжая. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 15 июня восьмиклассница ушла из дома по ул. Мукомольной г и до настоящего времени её местонахождение не установлено.

Приметы: рост 160-165 см, худощавое телосложение, прямые тёмные волосы средней длины, глаза карие, кожа светлая.

Была одета: светло-синяя джинсовая куртка, чёрные зауженные джинсы, белые кроссовки.

Особые приметы: в правой ноздре кольцо.

Если Вам что-либо известно о местонахождении Вероники, просим сообщить об этом по телефону дежурной части МО МВД России «Гусевский» 8 (40143) 3-24-10 или 02.