В Калининградской области увеличилась переработка янтаря

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Калининградской области увеличилась внутренняя переработка янтаря. Это стало возможным после заключения прямого контракта на поставку сырья от янтарного комбината, сообщил вице-премьер Дмитрий Кусков в янтарного форума Amberforum-2022, который проходит на этой неделе в курортном Светлогорске.

«Перереработка янтаря на территории региона увеличится благодаря поставкам 25 тонн янтаря-сырца калининградскому янтарному кластеру в рамках прямого контракта, - заявил Кусков. – Все поставленное сырьё будет переработано, наши переработчики довольны и качеством сырья, и ценой. Поэтому такая практика будет продолжена».

Прямой контракт на поставку сырья не отдельным переработчикам, а янтарному промышленному впервые был заключен год назад, 22 июля 2021 года. Калининградский янтарный комбинат и Ассоциация «Кластер янтарной промышленности Калининградской области» договорились о поставке 25 тонн янтарного сырья по цене в 205,2 млн рублей.

Ключевым условием соглашения является стопроцентная переработка сырья в регионе.