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Общество18 июня 2022 9:27

В Калининграде сотрудники Россельхознадзора скрыли свои доходы и имущество

Назначены служебные проверки
Виктор Сергеев

Прокуратура выявила нарушение антикоррупционного законодательства в работе регионального управления Россельхознадзора.

В ходе проверки было установлено, что 4 сотрудника ведомства в 2018-2022 года представили неполные и недостоверные сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Кроме этого, в должностных регламентах управления отсутствовали обязанности по принятию мер, направленных на предотвращение и урегулирование конфликта интересов, а также другие обязательные сведения.

Прокуратура внесла представление руководителю местного Россельхознадзора, по результатам рассмотрения которого в отношении должностных лиц назначены служебные проверки.