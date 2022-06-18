Учебник по истории Калининградской области поступит в школы в сентябре 2023 года

В Калининградской области еще полтора года назад была сформирована рабочая группа по созданию учебного пособия по истории региона. Об этом сообщила министр образования Светлана Трусенева на рабочей встрече по вопросам изучения истории области, которая прошла в Законодательном собрании.

По словам министра, учебник будет состоять из четырех частей, он рассчитан на все школьные возрастные группы. Книгу планируется напечатать в количестве 77 тысяч экземпляров за счет бюджета области.

В свою очередь ректор областного института развития образования Лилия Зорькина сообщила, что книга должны быть готова к 1 сентября 2023 года.