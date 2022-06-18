В Гусеве муниципальные коммунальщики задолжали за электричество более 10 млн рублей

МУП Гусева ограничили в правах на имущество. Об этом сообщает пресс-служба компании «Россети Янтарь».

Предприятие обслуживает 156 многоквартирных домов, однако деньги за электричество перечисляет не в полном объеме. На сегодня долг перед гарантирующим поставщиком превысил 10 млн рублей.

В результате судебные приставы установили, что в собственности должника административное здание площадью 437 «квадратов» и ограничили МУП в правах на недвижимое имущество. Продать или переоформить строение возможно будет только после погашения долга.