В Калининградской области пройдет день оказания бесплатной юридической помощи

«Ассоциация юристов России» проведет в Калининградской области единый день оказания бесплатной юридической помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В области планируется организовать 101 пункт оказания бесплатной юридической помощи во всех муниципалитетах на базе общественных приемных губернатора.

«Данное мероприятие будет осуществляться представителями органов судебной, исполнительной и законодательной власти, адвокатуры, нотариата, юридического бизнеса, профессорско-преподавательского состава вузов, уполномоченных по правам человека и по правам ребёнка, представителей молодёжного движения Ассоциации, службы судебных приставов», - добавили в пресс-службе правительства.

Прием граждан по личным вопросам будет осуществляться в очной форме и в онлайн режиме.