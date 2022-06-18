Корабли Балтфлота разыграли артиллерийский бой в море

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В расположенных в акватории Балтийского моря полигона, корабли Балтфлота выполнили артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения условного противника. Об этом сообщает пресс-служба флота

Стрельбы выполнялись экипажами в составе корабельных ударных групп флота. Помимо артиллерийских стрельб, кораблями были отработаны электронные ракетные пуски по воздушным целям.

В общей сложности, в маневрах приняли участие более 15 боевых кораблей, среди которых корветы, малые ракетные корабли и ракетные катера, а также малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики.

В ближайшее время боевые корабли Балтийского флота проведут очередной комплекс артиллерийских, а также ракетных и зенитно-ракетных стрельб по реальным целям в виде морских щитов и ракет-мишеней.