В июне поставки черешни в Калининград выросли в 2,5 раза

В первой половине июня в Калининградскую область поступило 15 партий черешни общим весом 270 тонн. По данным регионального управления Россельхознадзора, импорт вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Черешню везут в область из Северной Македонии, Сербии и Турции.

Все ввезенные партии подвергнуты контролю, по результатам которого установлено их соответствие карантинным фитосанитарным требованиям Евразийского экономического союза, заявили в пресс-службе Россельхознадзора.