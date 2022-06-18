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Общество18 июня 2022 10:05

В июне поставки черешни в Калининград выросли в 2,5 раза

Годом ранее в регион поступило 108 тонн
Виктор Сергеев

В первой половине июня в Калининградскую область поступило 15 партий черешни общим весом 270 тонн. По данным регионального управления Россельхознадзора, импорт вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Черешню везут в область из Северной Македонии, Сербии и Турции.

Все ввезенные партии подвергнуты контролю, по результатам которого установлено их соответствие карантинным фитосанитарным требованиям Евразийского экономического союза, заявили в пресс-службе Россельхознадзора.