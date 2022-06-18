За 5 месяцев камеры «Безопасного города» зафиксировали 50 случаев вандализма в области

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За 5 месяцев 2022 года оператора системы «Безопасный город» передали в службы экстренного реагирования и правоохранительные органы информацию о 2,5 тысячах событий с признаками правонарушений. Об этом сообщает пресс-служба системы.

В ходе круглосуточного мониторинга операторы зафиксировали более 20 случаев необходимости в оказании медицинской помощи, более 20 краж, более 250 случаев возгораний на отдаленных территориях, более 50 случаев порчи имущества, более 400 неполадок в дорожном хозяйстве и более тысячи событий иного характера.

Кроме этого, операторам ежедневно поступают запросы от правоохранительных органов, которые просят информацию о деталях происшествий, обстоятельствах ДТП, обращаются с просьбой выявить маршруты передвижения разыскиваемых автомобилей и машин, находящихся в угоне. Всего операторы обработали более 1200 подобных запросов.