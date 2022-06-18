В Калининградской области прошли учения по локализации и ликвидации очага холеры

. Фото: Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

В Калининградской области прошли учебно-тренировочные занятия по локализации и ликвидации очага холеры. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Учения прошли на морском транспортном судне в калининградском морском торговом порту и на международном автомобильном пункте попуска «Багратиновск-Безледы», чтобы каждый специалист знал свой алгоритм действий.

В ходе учебных мероприятий условные «больные» с подозрением на холеру были сняты с транспортных средств, эвакуированы «Скорой медицинской помощью» в калининградскую инфекционную больницу.