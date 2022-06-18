Житель Гурьевска вспомнил старые обиды и решил сжечь дом соседей

В Гурьевске будут судить местного жителя, который пытался сжечь чужой дом. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Инцидент произошел в ноябре 2021 года в одном из садовых товариществ. Пьяный местный житель вспомнил старые обиды на соседей и решил сжечь их дом.

Злоумышленник поджег канистру с бензином и перебросил ее через забор. Очаг возгорания распространился на фасад, но был ликвидирован владельцем жилища.

На поджигателя завели уголовное дело по статье «Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества». Сейчас решается вопрос о назначении дела к слушанию.