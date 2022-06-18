Рогозин – о закрытии части жд-транзита в Калининград: В ЕС должны понимать последствия

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Если Брюссель и Вильнюс инициативно и вероломно рушат подписанный ими пакет договоренностей по Калининградскому транзиту, вступивших в силу с 1 июля 2003 года, то в Евросоюзе должны понимать последствие своего суицидного решения для легитимности своей же собственной восточной границы. Об этом заявил бывший спецпредставитель президента РФ по вопросам Калининградской области, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Хочу напомнить, что неотъемлемой частью пакета совместных решений ЕС-РФ-Литвы 2002-2003 годов по гарантированному обеспечению транзита российских грузов и, конечно, граждан Российской Федерации в/из Калининградскую область было встречное обязательство Федерального Собрания Российской Федерации о ратификации Договора о государственной границе с Литовской Республикой. Я это прекрасно помню, поскольку тогда возглавлял Комитет Госдумы по международным делам и и был спецпредставителем Президента России на этих переговорах», - написал Рогозин в своем телеграм-канале.

Напомним, литовские железные дороги заявили, что с 18 июня закрывают ж/д транзит в Калининградскую область для попавших под санкции ЕС товаров.