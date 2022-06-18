Алиханов оценил расходы на расширение паромных мощностей в Балтийске

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Расширение мощностей по приему паромов в Балтийске может потребовать вложения порядка 10 млрд рублей. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов, пишет «ТАСС». Для решения этого вопроса власти области рассчитывают на поддержку федерального центра.

Сейчас на паромной линии Усть-Луга - Балтийск работают четыре парома, в сентябре ожидается выход на нее еще одного судна. Это количество паромов загрузит мощности железнодорожно-паромного комплекса в Балтийске на 100%.

Губернатор пояснил, что в Балтийске есть возможности для расширения железнодорожной инфраструктуры и строительства новых причальных мощностей, которые позволят обеспечить обслуживание большего количества паромов, для обеспечения потребностей региона, заметив, что в целом это вопрос безопасности области.