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Происшествия19 июня 2022 7:46

На окраине Калининграда неизвестные подожгли покрышки

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Калининграде в воскресенье, 19 июня, утром, на улице Двинской горожане стали свидетелями столба черного дыма. Как сообщают очевидцы, горят автомобильные покрышки. Едким дымом заволокло округу.

При этом в субботу поздним вечером пожарные уже выезжали на аналогичный пожар. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС, в 22.18 на улице Цветочной на открытой площадке горели бывшие в употреблении автомобильные покрышки. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

Причины пожаров устанавливают.