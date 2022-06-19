На окраине Калининграда неизвестные подожгли покрышки

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Калининграде в воскресенье, 19 июня, утром, на улице Двинской горожане стали свидетелями столба черного дыма. Как сообщают очевидцы, горят автомобильные покрышки. Едким дымом заволокло округу.

При этом в субботу поздним вечером пожарные уже выезжали на аналогичный пожар. Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС, в 22.18 на улице Цветочной на открытой площадке горели бывшие в употреблении автомобильные покрышки. Площадь пожара составила 25 квадратных метров.

Причины пожаров устанавливают.