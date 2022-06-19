В мэрии рассказали, где в Калининграде установят новые светофоры

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде до декабря этого года установят новые светофоры на нескольких улицах. Как сообщает пресс-служба администрации города, до зимы нужно ввести в эксплуатацию светофор на пересечении ул. Кошевого – ул. Карамзина;

Также на двух пешеходных переходах через ул. Горького в районе «Трудовых резервов» в планах установить светофоры.

Новые светофорные секции появятся и на пересечении ул. Емельянова – ул. Энергетиков. Под это разработать проектную документацию.

По данным мэрии, этому перекрестку предстоит капитальный ремонт.