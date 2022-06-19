В Калининграде янтарь с кузнечиком продали за 18 тысяч рублей

. Фото: пресс-служба Янтарного комбината.

Аукцион по продаже уникальных образцов янтаря прошел в субботу, 18 июня, в рамках международного экономического форума AmberForum 2022.

С молотка ушли камни особой каплевидной формы и янтарь с вкраплениями флоры и фауны многомиллионного возраста.

Как сообщает пресс-служба янтарного комбината, именно за инклюзы шли жаркие аукционные споры.

Хитом торгов стал янтарь ярко-желтого оттенка, внутри которого можно детально рассмотреть насекомое, напоминающее древнего кузнечика.

«При весе всего в 7 с небольшим граммов этот янтарь ушел с фантастической ценой – почти 18 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе янтарного комбината.

Все камни-лоты были распроданы в очной части торгов. Рост стартовой цены лотов составил от 5 до 500 процентов.

Таким образом, 685 с небольшим граммов янтаря ушли с молотка за 771 тысячу рублей, с разницей от первоначальной цены почти в 200 тысяч рублей.