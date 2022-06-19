На Куршской косе в Королевском бору завершают строительство деревянных дорожек

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Восстановление разрушенного зимними штормами перехода в Королевском бору на Куршской косе находится в заключительной стадии.

Как сообщает пресс-служба национального парка, переход пока не адаптирован для инвалидов-колясочников.

«Теперь ближайшие к Зеленоградску переходы к морю без нанесения вреда авандюне находятся на 6, 8 и 13-м километрах косы и, конечно, в поселке Лесной», - отметили на косе.

Ранее сообщалось о строительных работах напротив визит-центра национального парка (14-й км косы). Там возводят переход через авандюну для отдыхающих. Его открытие состоится в июле.