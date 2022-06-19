Полицейские и спасатели сняли с крыши парня, который кидался шифером в машины

В Калининграде полицейские и спасатели сняли с крыши парня, который кидал шифер на припаркованные автомобили. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД, молодого человека передали медикам.

Инцидент, напомним, случился утром 19 июня на улице Молочинского. Парень залез на крышу жилого дома и принялся кидать куски шифера на припаркованные внизу автомобили.

«У владельцев поврежденных автомобилей полицейские принимают заявления по факту причиненного материального ущерба. Проводится проверка», - заключили в пресс-службе УМВД.