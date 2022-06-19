В Гурьевском районе пьяный водитель на Volkswagen вылетел в кювет и перевернулся

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

ДТП случилось вечером в минувшую субботу, 18 июня. На часах было 19:35, когда по дороге «Родники-Курган» ехал автомобиль «Фольксваген» под управлением 57-летнего водителя.

Как сообщает пресс-служба УМВД региона, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным полиции, он двигался со скоростью, «не обеспечивающей постоянный контроль над движением автомобиля», съехал в придорожный кювет и перевернулся.

В результате ДТП водитель получил травмы.