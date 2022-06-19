В Калининграде подведут итоги археологических исследований 2010-2022 годов

. Фото: Александр КАТЕРУША

В воскресенье, 19 июня, в Калининградской областной научной библиотеке состоится лекция кандидата исторических наук, сотрудника Института археологии РАН Эдвина Зальцмана. Посвящена лекция будет изучению древнейшей истории региона и итогам археологических исследований 2010-2022 годов. Начало встречи в 17:00.

Открытые дни археологии проходят в Калининградской области с 17 по 19 июня.

Общероссийский проект реализуется одновременно в нескольких городах России.

Цель – рассказать в научно-популярном формате об археологии, археологических памятниках нашей страны.

В Калининградской области научные археологические исследования начались в 1976 году организацией Балтийского отряда Института Археологии Академии Наук СССР под руководством Владимира Кулакова. За это время произведены археологические исследования в разных частях региона, в том числе, экспедиция работала в центре Калининграда, на месте Королевского замка.