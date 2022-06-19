Двое калининградцев пытались вынести из «Бауцентра» шуруповерты

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

Двое мужчин попытались вынести из строительного магазина, расположенного на улице Согласия в Калининграде, неоплаченный товар. По данным пресс-службы Управления Росгвардии по Калининградской области, один прихватил угловую шлифовальную машинку стоимостью более 10 тысяч рублей, второй взял два шуруповерта общей стоимостью около 20 тысяч рублей. Не оплатив товар, мужчины спешно направились к выходу.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали злоумышленников.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.