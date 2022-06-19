В Балтийске на реконструкцию закрыли парк имени Головко

. Фото: Балтийский городской округ

В Балтийске закрыли парк отдыха имени Головко. Об этом сообщает местная администрация.

«В связи проведением работ по благоустройству аллеи, парк А. Головко будет закрыт со всех сторон с 18 июня», - говорится в сообщении на официальной странице балтийского городского округа в «ВКонтакте».

Предстоит расчистить территорию, обустроить дренаж в парке, оборудовать сети освещения и провести ремонт покрытия дорожек.

Ранее власти региона сообщали о планах провести реконструкцию и благоустройство в парке. Речь шла о выделении 50 млн рублей на первый этап работ.

Деньги на ремонт – из резервного фонда правительства.