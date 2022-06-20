Шедевры доставят паромом: В августе в Калининград привезут несколько десятков картин из Третьяковки

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининграде в августе проведут выставку, экспонатами которой станут картины известных художников из Третьяковской галереи. Об этом «Комсомолке» рассказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Это будет большой проект, большая выставочная программа, хорошая экспозиция из Третьяковской галереи. К нам привезут шедевры, в том числе крупноформатные работы, которые в Калининграде никогда не видели, - сказал «Комсомолке» Андрей Ермак.

Какие именно картины привезут в Калининград – секрет. Не выдают организаторы и место проведения.

- Это будет совершенно уникальная история. Это будет точно необычная выставка. К нам везут несколько десятков картин из основной экспозиции Третьяковки, - говорит министр. - Мы специально решили провести выставку в августе. Потому что август – это месяц, когда Калининград наиболее популярен у туристов и когда местные жители возвращаются из отпусков.

Как отметила главный хранитель Третьяковской галереи Татьяна Городкова, крупноформатные картины доставят в Калининградскую область паромом. В самолет они просто не поместятся.