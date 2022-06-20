В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 20 июня нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в понедельник, 20 июня, в течение дня отключено электричество в домах на 8 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 13 часов света не будет на Барнаульская, 5 а».

До 18 часов электричество отключено на ул. А. Суворова 40, 42, ул. Нансена 74б, 77а, 78б, 79, 74-86, 86а ул. Дзержинского 61.

До 16 часов света не будет на ул. Белорусская 9, 11, 12а, 14, 14а, 15, 16, 18, ул. Гравийная 18-42, 19, 25- 41, 39а, ул. Полецкого 101, 103, 104, 107-121, 108-118, 108а, ул. Херсонская.

До 18 часов холодной воды не будет на ул. Московский проспект, 62-74

Ремонт аварийного участка водовода До 18 часов выполнят на ул. Судостроительной, подачу воды на это время отключат в дома №№ ул. Судостроительная 2, ул. Киевская 50-56, 60а, 69а, 71, 74а-е, 76-78, 80-90, 96-98, 95-101, ул. Коммунистическая 1, ул. Школьная 1, 1а, 2 (школа №46), 6.