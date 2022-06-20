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Общество20 июня 2022 8:24

Калининградец погасил долги по налогам после ареста машин и жилья

Виктор Сергеев
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Фото: Архив "КП"

Судебные приставы заставили жителя Калининграда погасить долги по налогам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина задолжал по налогам 143 тысячи рублей и не спешил погашать задолженность Поэтому приставы арестовали принадлежащие ему два автомобиля и три земельных участка, а также квартиру и дом.

Лишившись возможности распоряжаться имуществом, калининградец перечислил всю сумму задолженности на депозитный счет отделения. Деньги уже поступили в бюджет.