Калининградец погасил долги по налогам после ареста машин и жилья

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Судебные приставы заставили жителя Калининграда погасить долги по налогам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Мужчина задолжал по налогам 143 тысячи рублей и не спешил погашать задолженность Поэтому приставы арестовали принадлежащие ему два автомобиля и три земельных участка, а также квартиру и дом.

Лишившись возможности распоряжаться имуществом, калининградец перечислил всю сумму задолженности на депозитный счет отделения. Деньги уже поступили в бюджет.