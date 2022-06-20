С начала года пограничники выявили 130 случаев выходов в море без уведомления

. Фото: Пограничное управление по Калининградской области

В Калининградской области самым распространенным нарушением пограничного режима является выход на маломерных судах в территориальное море и заливы без уведомления пограничных подразделений. Об этом сообщает пресс-служба регионального пограничного управления ФСБ. С начала года зарегистрировано 130 подобных случаев.

Аналогичные нарушения совершают и любители подводного плавания с использованием водолазных дыхательных аппаратов, которых с каждым годом становится все больше. В этом году в отношении их составлено более 50 протоколов.

По данным ведомства, все нарушители были привлечены к административной ответственности, общая сумма штрафов составила около 100 тысяч рублей.