Синоптики рассказали, когда в Калининград вернется жара

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Синоптики опубликовали прогнозы на неделю. Судя по всему, нас ждет немало дождей, но и температура еще обязательно вырастет.

По данным Гидрометцентра России, показания ниже +20 сохранятся на термометре в понедельник и вторник. Температура днем составит +17..+18 градусов, оба дня будут дождливыми.

Со среды нашу область начнет накрывать новая волна тепла. Сначала потеплеет до +22, но осадки снова будут не исключены. В четверг ожидается +23 градуса при ясном небе и идеальном атмосферном давлении. В пятницу температура вырастет до +26.

Настоящая жара должна установиться на выходных. Предварительные прогнозы обещают +27 градусов в субботу и воскресенье. Правда, стоит напомнить, что на прошлой неделе синоптики также ждали жаркие выходные, но прогнозы не сбылись. Будем надеяться, что теперь расчеты окажутся точными.