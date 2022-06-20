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Общество20 июня 2022 9:17

В Багратионовском районе утонул 65-летний рыбак

Проводится проверка
Виктор Сергеев

Вечером в воскресенье, 19 июня, в водоеме в поселке Корнево Багратионовского района было обнаружено тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

Личность погибшего установлена, им оказался 65-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина утром отправился на водоем ловить рыбу.

В рамках начавшейся доследственной проверки назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, заявили в пресс-службе ведомства.