Велосипедист из Калининграда стал чемпионом России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Удмуртии прошли соревнования по велоспорту-шоссе среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. На базе лыжно-биатлонного комплекса в Ижевске соперничали 57 велогонщиков из 15 регионов Российской Федерации.

Высокий уровень подготовки подтвердил неоднократный призёр аналогичных отечественных стартов и этапов континентального кубка Павел Комоцкий. Атлет Центра спортивной подготовки сборных команд Калининградской области выиграл одну из двух основных гонок, выступая в дивизионе «С5» среди участников с поражением верхних конечностей.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, всего на старт в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 22,5 километра вышел 21 оппонент. В классе «С5» соперничали девять велосипедистов. Калининградский спортсмен финишировал за 30 минут 54,8 секунды, опередив ближайших преследователей на 39 секунд и более.