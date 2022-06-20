В Калининграде полиция задержала телефонного мошенника, обманувшего 10 пенсионеров

В Калининграде задержали 23-летнего подозреваемого в серии телефонных мошенничеств. По данным полиции, злоумышленник обманул как минимум 10 пенсионеров на сумму свыше 2,5 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Во всех случаях схема обмана была одинаковой: по телефону пожилым людям звонил незнакомец, представлявшийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщал, что их близкий родственник стал виновником ДТП, а чтобы помочь ему избежать уголовной ответственности - нужны деньги для компенсации пострадавшим в аварии. Испуганные дедушки и бабушки отдавали свои сбережения молодому человеку, который приезжал на такси к подъезду дома, где они проживают.

Среди потерпевших оказались две жительницы Калининграда в возрасте 73 и 75 лет. Одна передала 155 тысяч рублей, вторая - 300 тысяч. Также в числе пострадавших от действий мошенника – 86-летний житель Калининграда. Мужчина отдал полмиллиона рублей, чтобы «спасти дочь», якобы попавшую в ДТП. Деньги, завернутые в белье, он передал курьеру в подъезде дома. Установлено, что жертвами злоумышленника стали как минимум 10 человек.

На время расследования мужчина помещен в СИЗО.