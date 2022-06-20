МИД РФ потребовал от Литвы восстановить грузовой транзит в Калининград

Министерство иностранных дел России потребовало от Литвы восстановить грузовой транзит между Калининградской областью и остальной территорией Литвы в «ближайшее время». В противном случае, Россия оставляет за собой право на действия по защите своих национальных интересов. Об этом было заявлено временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене

«Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введенным Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область. Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций.

Указали, что расцениваем провокационные меры литовской стороны, нарушающие международно-правовые обязательства Литвы, прежде всего Совместное заявление Российской Федерации и Европейского союза о транзите между Калининградской областью и остальной территорией Российской Федерации от 2002 года, как открыто враждебные», - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, Литва с 18 июня ввела запрет на железнодорожный транзит в Калининградскую область и обратно ряда товаров, попавших под европейские санкции.