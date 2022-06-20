Коронавирус за сутки выявили в 9 городах Калининградской области

За сутки в Калининградской области выявили 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 9 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде – 8 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Багратионовский городской округ – 1,
Гурьевский городской округ – 1,
Гусевский городской округ – 4,
Светловский городской округ – 1,
Зеленоградский городской округ – 1,
Ладушкинский городской округ – 1,
Советский городской округ – 1,
Неманский городской округ – 1.