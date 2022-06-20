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Общество20 июня 2022 13:23

Коронавирус за сутки выявили в 9 городах Калининградской области

Виктор Сергеев

За сутки в Калининградской области выявили 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 9 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 8 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 4,

Светловский городской округ – 1,

Зеленоградский городской округ – 1,

Ладушкинский городской округ – 1,

Советский городской округ – 1,

Неманский городской округ – 1.