Коронавирус за сутки выявили в 9 городах Калининградской области

За сутки в Калининградской области выявили 18 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 9 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде – 8 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Багратионовский городской округ – 1,

Гурьевский городской округ – 1,

Гусевский городской округ – 4,

Светловский городской округ – 1,

Зеленоградский городской округ – 1,

Ладушкинский городской округ – 1,

Советский городской округ – 1,

Неманский городской округ – 1.