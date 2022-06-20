В Калининграде директора компании будут судить за уклонение от уплаты налогов на 135 млн

Областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО «ЕвроДом». Директора компании обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об том сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, директор решил уклониться от уплаты НДС, поэтому с 2015 по 2018 годы вносил в налоговые декларации заведомо ложных сведений о стоимости товаров, услуг и суммах налога, подлежащего вычету в результате совершения сделок с 13 организациями.

При этом фактически данные организации являлись фирмами-однодневками и не имели с ООО «ЕвроДом» коммерческих взаимоотношений. Все это позволило фирме уклониться от уплаты в бюджет НДС на 135 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено в Гурьевский районный суд для рассмотрения по существу.