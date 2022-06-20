Стали известны четыре конкурента Алиханова на выборах губернатора

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Список желающих занять пост губернатора Калининградской области пополнился еще четырьмя фамилиями. По итогам тайного голосования со своими претендентами определились местные отделения партий «Коммунистическая партия Коммунисты России», «Справедливая Россия – Патриоты – за правду», ЛДПР и КПРФ.

Как сообщает областной избирком, «Коммунистическая партия Коммунисты России» выдвинула на пост главы региона Владимира Султанова, «справедливороссы» - Юрия Шитикова, ЛДПР - Евгения Мишина, КПРФ - Максима Буланова.

Напомним, 14 июня региональное отделение «Единой России» выдвинуло кандидатом действующего губернатора Антона Алиханова, который уже подал в избирком заявление о выдвижении.

Сами выборы губернатора состоятся 11 сентября.