Шесть калининградских выпускников стали стобалльниками по истории

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Стали известны результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в ЕГЭ по истории приняли участие 526 человек. Каждый пятый из них получил результат более 80 баллов. Этот экзамен в 2022 году был сильно изменен. Во всех заданиях необходимо было дать развернутый ответ. Для исторического сочинения можно было выбрать одну из тем – процесс, период, личность или событие. Кроме того, добавлены вопросы по зарубежной истории.

В течение трёх часов ребята решали 27 заданий. Все из них выполнили сразу шесть выпускников.

Сто баллов получили одиннадцатиклассники из Калининграда: Полина Пашковская (лицей 17), Валерия Маркова (школа 12), Мария Милюхина (лицей 23), Полад Меликов (школа 7), Валерий Аксененко (школа 46) и представительница «Классической школы» г. Гурьевска Алёна Двоенко.

Ещё шесть участников набрали 96 баллов.