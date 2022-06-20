Алиханов рассказал, как изменится доставка санкционных товаров в Калининградскую область

В правительстве Калининградской области создали оперативный штаб, который будет решать транспортно-логистические вопросы, связанные с запретом части железнодорожного грузового транзита через Литву. Об этом в понедельник, 20 июня, сообщил в своем Telegram-канале Антон Алиханов.

По слова губернатора, доставку санкционных товаров возьмут на себя морские перевозчики, при чем на этом направлении могут произойти заметные перемены.

- У нас уже есть компания, которая готова 25 июня поставить на линю еще одно, уже пятое, судно, - рассказал Антон Алиханов. - Это судно будет выходить из порта Бронка в Санкт-Петербурге и доставлять грузы не только в Балтийск, но и напрямую в Калининград. Возможно, будем задействовать и рыбный порт тоже. По оценкам этой компании, у них есть еще 5-6 судов, которые они готовы предоставить нам. Этого более чем достаточно - даже много, я бы сказал.

Глава региона также сообщил, что часть товаров, которые не попали под санкции и сейчас ввозятся паромом, перенаправят на железнодорожную линию.

- Таким образом, будет освобождать места на паромах под так называемые санкционные грузы, - объяснил губернатор.