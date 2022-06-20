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Экономика20 июня 2022 17:22

Алиханов - калининградцам: За поставки бензина и дизеля пока переживать не стоит

Николай Литвинов

В сегодняшнем видеообращении губернатор Антон Алиханов еще раз призвал жителей области не устраивать ажиотаж вокруг некоторых товаров в связи с запретом транзита через Литву.

- Не стоит переживать - пока - за бензин и дизель. Эти товары будут включаться в санкционный пакет только с 5 декабря, - напомнил губернатор в своем Telegram-канале. - Никаких проблем с доставкой цемента в область тоже не будет.

Напомним, с 18 июня Литва остановила транзит грузов, попадающих по европейские санкции. Речь идет о железнодорожных перевозках в Калининградскую область из других регионов страны и обратно.