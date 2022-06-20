Алиханов рассказал, как запрет транзита через Литву отразится на цене товаров

В понедельник, 20 июня, губернатор Антон Алиханов записал очередной видеообращение к жителям Калининградской области. По словам главы региона, власти постараются не допустить того, чтобы частичный запрет на железнодорожный грузовой транзит через Литву повлиял на ценники в магазинах.

- Есть ресурсы для того чтобы постараться сохранить и установить тариф таким образом, чтобы компенсировать удорожание, которое будет происходить при морской перевозке, - рассказал губернатор в своем Telegram-канале. - Эти ресурсы позволят нам не снизить привлекательность калининградской экономики и не повысить стоимость отдельных товаров для наших граждан, чтобы они не ощущали негативных последствий решений наших соседей.